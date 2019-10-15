Более ста человек обратились за медицинской помощью в ходе протестов в Барселоне

Большинство пострадали во время столкновений с полицией в аэропорту Эль Прат, — сообщает газета Паис. Из-за протестов отменены более ста рейсов.

Государственное агентство по делам аэропортов и аэронавигации Испании отменило более 100 рейсов после того, как протестующие против осуждения лидеров оппозиции, выступающей за независимость Каталонии, заблокировали все подъезды к аэропорту Барселоны, — сообщают зарубежные СМИ.

В отличие от спонтанных, хотя и довольно массовых выступлений на улицах Барселоны, начавшихся после того, как накануне Верховный суд объявил о присуждении длительных тюремных сроков организаторам референдума за отделение Каталонии, доступ к аэропорту Эль Прат, практически, всеми видами транспорта, был прегражден — оперативно и организованно – активистами так называемого «Демократического цунами», сообщает испанская Паис. Это движение, не имеющее явных лидеров, мобилизует сторонников в социальных сетях, очевидным образом ориентируясь на аналогичные выступления в Гонконге, пишет газета. В самой Барселоне протесты достигли своего пика накануне днем, когда на центральной площади города собрались около 25 тысяч человек. Манифестанты прошли маршем по главным улицам, требуя полного и безоговорочного освобождения всех осужденных, сообщает корреспондент Дойче велле. Самые большие тюремные сроки, 13 и 12 лет, получили вице-президент Каталонии и три министра правительства этого региона, входящего в состав Королевства Испания.

Издание также отмечает, что прокуратура запросила для обвиняемых до 25 лет тюремного заключения.