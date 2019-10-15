В Минске по запросу США задержана россиянка Анна Богачева

С прошлого года она находится под американскими санкциями из-за работы в «Агентстве интернет-исследований», известном как «фабрика троллей».

Женщину задержали в воскресенье вечером в минской гостинице. С ней были муж и маленький ребенок – они ехали отдыхать. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он передал слова ее адвоката, который утверждает, что Богачеву задержали по запросу США в рамках дела о «вмешательстве». Она уже связалась с российским консульством в Белоруссии.

Задержание богачевой подтвердил со ссылкой на ее друзей член Общественной палаты России Александр Малькевич. В ближайшее время, он намерен связаться с ее мужем. Его статус пока неизвестен. Официального подтверждения информации о задержании россиянки пока нет.

В начале октября «Радио Свобода» сообщало, что Богачева пришла работать в «Агентство интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, под давлением ФСБ, поскольку раньше была активисткой националистического толка. По данным Минюста США, она работала в компании как минимум с апреля по июль 2014 года в так называемом «переводческом проекте». Вместе с коллегой она посетила девять американских штатов для сбора данных для будущих операций «фабрики троллей» в США.

В феврале прошлого года Минюст США предъявил обвинение трем организациям и 13 россиянам, в том числе Богачевой, по делу о вмешательстве в выборы президента 2016 года.