Правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта так называемого «московского дела» Александра Мыльникова

Его обвиняют в применении насилия к представителю власти, — сообщает проект «ОВД-Инфо со ссылкой на жену задержанного, Марию Мыльникову. Ранее Следственный комитет объявили о задержании четырех новых фигурантов – Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая. По данным СК, еще два человека скрылись, узнав о проведении следственных действий. Имена этих людей не называются.