Правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта так называемого «московского дела» Александра Мыльникова

Его обвиняют в применении насилия к представителю власти, — сообщает проект «ОВД-Инфо со ссылкой на жену задержанного, Марию Мыльникову. Ранее Следственный комитет объявили о задержании четырех новых фигурантов – Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая. По данным СК, еще два человека скрылись, узнав о проведении следственных действий. Имена этих людей не называются.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…