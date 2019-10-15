Новые масштабные обыски проходят сегодня у действующих и бывших сотрудников, а также волонтеров ФБК

Новые масштабные обыски проходят сегодня у действующих и бывших сотрудников, а также волонтеров Фонда борьбы с коррупцией. Об этом Эху рассказал директор ФБК Иван Жданов.

Следователи пришли и в московский офис ФБК. По словам Жданова, силовики ломали дверь и заклеили камеры наблюдения.

Следственный комитет сообщил, что обыски проводятся в 30-ти регионах страны. Некоторые сотрудники ФБК вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании денег. Кроме того, арестованы счета организации, рассказала Интерфаксу представитель СК Светлана Петренко. В следственном комитете утверждают, что на счета ФБК поступали средства из иностранных источников. В самом фонде это отрицают. По словам руководства, фонд финансируется за счет пожертвований российских граждан.

Очередные масштабные обыски в ФБК встраиваются в линию устрашения, которую проводят силовики, — считает политолог Александр Кынев.

По мнению Кынева, эффективность такого запугивания зависит от реакции общества.