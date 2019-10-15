В ближайшие два года в Москве будут введены в эксплуатацию более 20-ти станций метро

Программа была утверждена на заседании президиума городского правительства. В частности, планируют открыть участки Большой кольцевой линии, участок Солнецовской линии от «Рассказовки» до «Внуково» и Сокольнической линии – от «Коммунарки» до «Потапово». По расчетам мэрии, в результате реализации программы к 2027 году 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от станций подземки.