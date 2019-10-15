Госдума может снять неприкосновенность с депутата-единоросса Николая Герасименко

В конце июня он попал в ДТП. Источник Интерфакса утверждал, что автомобиль Лексус столкнулся с мотоциклом, водитель последнего получил травмы. Сам Герасименко утверждал, что виновником аварии был мотоциклист. В проекте постановления Госдумы говорится, что нижняя палата парламента даст согласие на лишение неприкосновенности депутата.