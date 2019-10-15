Власти Чечни назвали фейком информацию по зачистке нелояльных к Рамзану Кадырову чиновников

По крайней мере, так сказал информационному агентству «URA.Ru» министр по делам печати Джамбулат Умаров. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов от комментариев отказался. «Новая газета» утверждает, что в Чечне задерживают чиновников, в том числе, из близкого окружения Рамзана Кадырова. У них под пытками получают информацию о бизнесе, отбирают практически всё имущество.
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Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…