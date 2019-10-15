Защита осужденного за шпионаж гражданина Украины Константина Давыденко удовлетворена смягчением наказания Верховным судом, который снизил срок наказания с 10,6 лет до 7 лет колонии строго режима. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Дмитрий Динзе.
«Сегодня состоялось судебное заседание в отношении Константина Давыденко, который был осужден за шпионаж в Крыму. И Верховный суд снизил ему наказание с 10 лет 6 месяцев до 7 лет лишения свободы, чем мы, конечно, удовлетворены. Суд применил статью 64 УК РФ и назначил ему наказание с учетом смягчающих обстоятельств, в связи с его характеристиками, состоянием здоровья, и в связи с помощью следствию», — сказал адвокат.
Д.Динзе также отметил, что с К.Давыденко не было заключено досудебное соглашение по причине того, что он оказывал помощь следствию на первоначальных этапах.
Адвокат добавил, что в ближайшее время Давыденко отправится из СИЗО в колонию отбывать наказание.
К.Давыденко задержали в Симферополе в феврале 2018 года, он был признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж), дело рассматривалось в закрытом режиме. По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.
Защита осужденного за шпионаж Константина Давыденко удовлетворена смягчением наказания Верховным судом
Защита осужденного за шпионаж гражданина Украины Константина Давыденко удовлетворена смягчением наказания Верховным судом, который снизил срок наказания с 10,6 лет до 7 лет колонии строго режима. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Дмитрий Динзе.