Защита осужденного за шпионаж Константина Давыденко удовлетворена смягчением наказания Верховным судом

Защита осужденного за шпионаж гражданина Украины Константина Давыденко удовлетворена смягчением наказания Верховным судом, который снизил срок наказания с 10,6 лет до 7 лет колонии строго режима. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Дмитрий Динзе.

«Сегодня состоялось судебное заседание в отношении Константина Давыденко, который был осужден за шпионаж в Крыму. И Верховный суд снизил ему наказание с 10 лет 6 месяцев до 7 лет лишения свободы, чем мы, конечно, удовлетворены. Суд применил статью 64 УК РФ и назначил ему наказание с учетом смягчающих обстоятельств, в связи с его характеристиками, состоянием здоровья, и в связи с помощью следствию», — сказал адвокат.

Д.Динзе также отметил, что с К.Давыденко не было заключено досудебное соглашение по причине того, что он оказывал помощь следствию на первоначальных этапах.

Адвокат добавил, что в ближайшее время Давыденко отправится из СИЗО в колонию отбывать наказание.

К.Давыденко задержали в Симферополе в феврале 2018 года, он был признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж), дело рассматривалось в закрытом режиме. По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.