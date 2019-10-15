ВС России снизил срок наказания украинцу Давыденко, он признан виновным в шпионаже в пользу украинских спецслужб

Верховный суд России снизил срок наказания украинцу Константину Давыденко, который признан виновным в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Приговор смягчили с 10,5 до 7 лет колонии строгого режима, сообщает Интерфакс. Адвокат Дмитрий Динзе подчёркивает, что Давыденко не заключал сделок со следствием и включён в новый список обмена между Россией и Украиной.
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