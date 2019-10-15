Десятки рейсов отменены в аэропорту Барселоны из-за акций протеста, сообщает газета Эль Паис

Ранее Аэрофлот предупреждал своих пассажиров о том, что заблокированы основные подъездные пути к аэропорту Эль Прат и рекомендовал приезжать в аэропорт не менее, чем за три часа. Протестные акции в Каталонии начались после того, как Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению от 9 до 13 лет организаторов референдума о независимости. Политиков признали виновными в сепаратизме и растрате средств из общественных фондов.