Десятки рейсов отменены в аэропорту Барселоны из-за акций протеста, сообщает газета Эль Паис

Ранее Аэрофлот предупреждал своих пассажиров о том, что заблокированы основные подъездные пути к аэропорту Эль Прат и рекомендовал приезжать в аэропорт не менее, чем за три часа. Протестные акции в Каталонии начались после того, как Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению от 9 до 13 лет организаторов референдума о независимости. Политиков признали виновными в сепаратизме и растрате средств из общественных фондов.
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…