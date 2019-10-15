Сегодня пройдут очередные матчи отбора на Чемпионат Европы по футболу.

Команда Испании по ходу отбора в своей группе потеряла лишь 2 очка. Но официально путевку на Евро себе еще не гарантировала. Сегодня в Швеции испанцы могут решить эту задачу. Впрочем, и скандинавам очки нужны, как воздух. Их преследователь – команда Румынии – отстает всего на очко.

Группу Н Италия выиграла досрочно, А вот за вторую путевку отсюда идет настоящая битва. Претендентов сразу трое – Босния, Финляндия и Армения. Причем двое последних проведут очную встречу в Турку.

Но самая запутанная ситуация – в квартете Д. На две путевки здесь претендуют три команды. И борьба будет идти до последнего тура. Швейцарцам сегодня кровь из носу необходима победа над Ирландией. А вот последним вполне хватит и ничьей. Поскольку еще с одним претендентом – Данией — ирландцам в заключительном туре играть дома.

Телеканал Матч ТВ покажет встречу сборных Швеции и Испании. Начало трансляции в 21.45