Из художественной галереи Сан-Франциско похищена картина Сальвадора Дали «Горящий жираф»

Злоумышленнику потребовалось всего 32 секунды, сообщает телеканал ABC 7, который опубликовал фрагменты записей с камер наблюдений. В администрации галереи считают, что у преступника был соучастник, который отвлекал сотрудника выставки, пока вор забирал картину стоимостью 20 тысяч долларов.