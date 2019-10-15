Гражданин Украины Константину Давыденко, осуждЈнный на 7 лет строгого режима за шпионаж в пользу

украинских спецслужб, включЈн в новый список по обмену граждан между Россией и Украиной, сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Динзе во вторник.

«Да, Давыденко включен», — ответил на соответствующий вопрос

«Интерфакса» Динзе.

Верховный суд РФ ранее во вторник снизил срок наказания Давыденко с 10,5 лет до 7 лет колонии строгого режима, назначив наказание ниже низшего предела, так как статья за шпионаж

предусматривает от 10 до 20 лет заключения. Давыденко задержали в

Симферополе в феврале 2018 года. По данным ЦОС ФСБ, он «целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы

войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России». В

Киеве на задержание украинского гражданина в Крыму отреагировали сдержанно. Как писала «Новая газета», официальный представитель СБУ Елена Гитлянская заявила, что вопрос о Давыденко не в компетенции

службы. В МИД Украины сообщили, что проверяют информацию. Верховный суд Крыма в июне 2019 года приговорил Давыденко к 10,5 годам лишения свободы. Давыденко был признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж),

дело рассматривалось в закрытом режиме.