Массовые обыски проводятся у бывших и действующих сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Навального – Соболь

Массовые обыски проводятся у бывших и действующих сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК Любовь Соболь.

«Сегодня с шести утра пришли с обысками в наши региональные штабы. Более 15 городов сейчас находятся под обысками. Приходят не только к сотрудникам штабов, но и к их родственникам. Сейчас с обыском пришли в «Навальный LIVE», и делают попытки зайти в офис ФБК», — сказала она.

Л.Соболь подчеркнула, что силовики в очередной раз изымают технику, включая ноутбуки и камеры, также банковские карты, наличные деньги, пытаются парализовать работу сотрудников фонда.

Юрист подчеркнула, что в ФБК такое давление связывают с успешной реализации стратегии «умного голосования» на прошедших выборах.

«Это вторая волна обысков, которые были связаны со страхом власти перед «умным голосованием». Они действительно испугались того, что могут проиграть на выборах, поэтому они устраивают настоящие политические репрессии. Но мы продолжим свою работу, мы не боимся этих жуликов воров», — подчеркнула Л.Соболь.