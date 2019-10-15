США выполнили свою угрозу и ввели санкции против Турции

Президент Дональд Трамп хочет заставить Анкару завершить военную операцию в Сирии. О принятых мерах – Ирина Кучеренко

Под ограничения попали два министрества — обороны и энергетики, их руководители Хулуси Акар и Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости Сулейман Сойлу. В дальнейшем санкции могут быть расширены. По словам госсекретаря США Майкла Помпео, чтобы этого избежать Турции следует немедленно прекратить свое одностороннее наступление на северо-востоке Сирии и вернуться к диалогу с Соединенными Штатами относительно безопасности в республике.

Одновременно вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и потребовал прекращения огня в Сирии. В Белом доме также заявили, что в ближайшее время по поручению главы государства в Анкару направится высокопоставленная американская делегация. Судя по всему, Пенс ее и возглавит.

Ранее Трамп пообещал из-за происходящих событий уничтожить экономику Турции.

Между тем, вооруженные силы Турции продолжают операцию «Источник мира», начатую 9 октября. По данным турецких СМИ, артиллерия наносит удары по сирийской провинции Хасака.

Заявленная цель — вытеснить курдские формирования из сирийских северных приграничных районов.