Местные выборы в Петербурге прошли штатно и законно

В этом убежден глава Горизбиркома Виктор Миненко.

Горизбирком сегодня может говорить только об отдельных муниципалитетах, в которых возникли некие сложности. В целом же выборы состоялись везде. Но, подтвердил Виктор Миненко, их итоги по некоторым участкам и округам кандидаты до сих пор оспаривают в судах. Глава горизбиркома согласился с тем, что в городе менее четверти участков, где заметили нарушения. Причем, это общественность считает, что нарушения там имели место быть, отметил Миненко. Тем не менее, для этого до конца следующей недели по поручению ЦИК горизбирком завершит проверку и решит, были нарушения или нет. Городская избирательная комиссия сейчас изучила все претензии, которые предъявило к выборам движение «Голос». Виктор Миненко рассказал, что три четверти всех вопросов вообще фейковые. Он посетовал, что, к сожалению, политическая борьба приобретает характер борьбы без правил. На вопрос, в чем заключается борьба без правил, председатель комиссии ответил, цитирую « в том, что, если даже нет нарушения, его надо придумать. Вот и все». КЦ. При этом он подчеркнул, что в большинстве муниципалитетов никаких незаконных препятствий для кандидатов не наблюдалось.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала муниципальные выборы в Петербурге «беспрецедентными по цинизму и нарушениям». Впрочем, Виктор Миненко в интервью сказал, что он увольняться не собирается.