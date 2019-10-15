СК проводит обыски у действующих и бывших сотрудников штабов Алексея Навального в тридцати регионах России

Следственный комитет проводит обыски у действующих и бывших сотрудников штабов Алексея Навального в тридцати регионах России. В офисе Фонда Борьбы с коррупцией в Москве силовики ломают дверь и заклеили камеры наблюдения, рассказал директор ФБК Иван Жданов. По его словам, недалеко от офиса задержан сотрудник офиса Борис Золоторевский. В СК сообщили, что следственные действия проводятся в рамках расследования дела об отмывании денег. Ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям на допрос.

Басманный суд ещё 17 сентября разрешил провести 47 обысков в квартирах сотрудников ФБК и штабов Навального. Судьи Артур Карпов, Юлия Сафина и Наталия Дударь рассмотрели ходатайства следователей в течение одного дня. На рассмотрение каждого у судей уходило не больше одной минуты, сообщает Znak.com.

Очередные масштабные обыски в ФБК встраиваются в линию устрашения, которую проводят силовики, считает политолог Александр Кынев. Кынев добавил, что эффективность такого запугивания зависит от реакции общества.