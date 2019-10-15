Полиция города Форт-Уорт в Техасе предъявила обвинение в убийстве эуссотруднику, застрелившему темнокожую жительницу

Полиция города Форт-Уорт в Техасе предъявила обвинение в убийстве бывшему сотруднику, который застрелил темнокожую жительницу города в её собственном доме, сообщает CNN. Убийство спровоцировало волну протестов. Полицейский ушёл в отставку. Суд отпустил его под залог в размере двухсот тысяч долларов.