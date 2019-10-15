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11:33, 15 октября 2019

Два человека заразились сибирской язвой в Дагестане, сообщили Интерфаксу в Министерстве здравоохранения республики

По данным информированного источника, люди заразились во время забоя коровы. В Минздраве подчёркивают, что заболевшие получают необходимое лечение, угрозы их жизни нет.



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