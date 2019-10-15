131 человек обратился за медицинской помощью в ходе протестов в Барселоне

Большинство пострадали во время столкновений с полицией в аэропорту Эль-Прат, сообщает газета «Эль-Паис». В связи с протестами в Барселоне Аэрофлот рекомендует своим пассажирам выбирать объездные маршруты и приезжать в аэропорт не менее, чем за 3 часа до рейса.

Напомню, протесты начались после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам от 9 до 13 лет организаторов референдума о независимости Каталонии.