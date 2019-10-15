Активисты Ольхонского района на Байкале снесли большой бюст президента Путина, который сами установили летом, чтобы привлечь внимание к уголовному преследованию местного мэра Сергея Копылова, сообщает Znak.com. 11 октября апелляционная инстанция оставила в силе приговор Копылову, который признан виновным в превышении должностных полномочий. Экс-мэр приговорён у 3 года лишения свободы.