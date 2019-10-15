Немецкий тренер Доменико Тедеско подписал контракт со Спартаком и провел первую тренировку с футболистами, а

Пресс-конференция получилась скомканной. Переводчик не знал футбольной специфики и далеко не все поняли, что же имеет в виду тренер, однако ближе к вечеру появилось подробное изложение. Тедеско не стал обещать поставить игру за 4 месяца, как его предшественник Олег Кононов, сказав, что до зимы – главная задача вернуть игрокам уверенность в себе, набирая при этом очки. Обстоятельно и без юмора немец ответил и на саркастические вопросы о пиджаке, сказал, что возраст футболу не помеха, поэтому Андрею Ещенко, который старше его, не о чем беспокоится, Добавил, что стиль игры будет зависеть от подбора футболистов, а он в Спартаке другой, нежели в Шальке, где он работал до этого и наконец сказал, что давление извне принимает как часть профессии.

Первый матч под руководством Доменико Тедеско Спартак сыграет в субботу против казанского Рубина.