Бизнесмена Евгения Пригожина, по данным его окружения, не было в Демократической Республике Конго на прошлой неделе

Последние несколько дней Пригожин занимался личными делами и не покидал Россию, рассказал источник РИА Новости в его окружении. По его словам, бизнесмен был очень удивлен, что его считали погибшим. Аналогичное сообщение было распространено и связанным с Пригожиным РИА «Федеральное агентство новостей». Оно ссылается на знакомого бизнесмена, имя которого не приводится. Ранее интернет-издание Readovka со ссылкой на свои источники рассказало, что Пригожин исчез сразу после авиакатастрофы в Демократической Республике Конго, и предположило, что бизнесмен мог быть на борту разбившегося Ан-72. В пресс-службе связанной с предпринимателем кейтеринговой компании «Конкорд», в свою очередь, на запрос интернет-издания Daily Storm ответили, что не могут предоставить какой-либо информации. Позднее, впрочем, ответ был удален. По официальным же данным, в Африке погибли двое российских граждан: Владимир Садовничий и Виталий Шумков.

Различные издания связывают Пригожина с ЧВК «Вагнер» и называют его «поваром Путина».