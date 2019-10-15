Массовые обыски проводятся у бывших и действующих сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального

Об этом «Эху» рассказала юрист ФБК Любовь Соболь. Она подчеркнула, что силовики в очередной раз изымают технику, включая ноутбуки и камеры.

Соболь подчеркнула, что в ФБК такое давление связывают с успешной реализации стратегии «умного голосования» на прошедших выборах.