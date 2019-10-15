Об этом «Эху» рассказала юрист ФБК Любовь Соболь. Она подчеркнула, что силовики в очередной раз изымают технику, включая ноутбуки и камеры.
Соболь подчеркнула, что в ФБК такое давление связывают с успешной реализации стратегии «умного голосования» на прошедших выборах.
Массовые обыски проводятся у бывших и действующих сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального
Об этом «Эху» рассказала юрист ФБК Любовь Соболь. Она подчеркнула, что силовики в очередной раз изымают технику, включая ноутбуки и камеры.