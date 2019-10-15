ЭКСМО требует возбудить административные дела о нарушении авторских прав из-за продажи электронных книг через Avitо

Издательство ЭКСМО требует возбудить административные дела о нарушении авторских прав в отношении продавцов электронных книг через Avito, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию по защите авторских прав в интернете. В самом издательстве подчёркивают, что обращение в полицию – крайняя мера. Но ситуация носит массовый характер. Электронные книги на порядок дешевле, чем в интернет-магазинах.