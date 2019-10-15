Эксперты продолжат обследование жилого дома в посёлке Новонежино в Приморье, где при обрушении повреждено 17 квартир

Один человек погиб, ещё один пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обрушение произошло между четвёртым и пятым этажами. Обвалились потолочная плита, стена и лестничный пролёт. Дом 5-этажный, в нём 6 подъездов.