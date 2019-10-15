Суд над бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой состоится сегодня

Его обвиняют в коррупции.

Джейкобу Зуме предъявили шестнадцать различных обвинений. Среди них мошенничество, вымогательство, отмывание денег и присвоение себе бюджетных средств. В частности, прокуроры считают, что политик требовал взятку при закупке вооружения из Европы двадцать лет назад. Ранее специалиста, который консультировал бывшего президента при совершении этой сделки, посадили на 15 лет.

Сам Зума требовал прекратить судебное разбирательство. Он неоднократно повторял, что дело о коррупции сфабриковали его политические оппоненты в качестве инструмента в борьбе за власть.

Адвокат бывшего президента в свою очередь заявлял, что суд относится к обвиняемому предвзято, и у Зумы в принципе нет возможности оспорить доказательства обвинения – пишет интернет-сайт AfricaNews. Защитник добавил, что рассмотрение дела таким образом лишает Зуму человеческого достоинства и усомнился, что так следует поступать с бывшим президентом, даже если тот виновен.

Джейкоб Зума возглавлял ЮАР с 2009-ого по 2018-ый годы. До этого он много лет был вице-премьером и председателем правящей партии.