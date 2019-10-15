СК сообщил об обысках в 30 регионах страны у сотрудников ФБК не только в штабах, но и по месту жительства

Следственный комитет сообщил об обысках в тридцати регионах страны у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией не только в штабах, но и по месту жительства. Ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу. Кроме того, арестованы счета организации, сообщила Интерфаксу официальный представитель СК Светлана Петренко. В Следственном комитете утверждают, что на счета ФБК поступали средства из иностранных источников. В самом Фонде это отрицают. Руководство ФБК утверждает, что Фонд финансируется за счёт пожертвований российских граждан.