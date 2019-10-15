Сборная Украины впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, победив действующего чемпиона континента.

До этого украинская команда только один раз преодолела квалификационный барьер и сыграла на чемпионате мира 2006 года, который Россия, кстати, пропустила. Более того, наши соседи с первой попытки вышли в четвертьфинал. На этот раз обе команды прошли отбор синхронно, причем украинцы гарантировали себе первое место, выиграв у сборной Португалии. Уже к 27 минуте счет был 2-0 в пользу хозяев. Отличились Яремчук и Ярмоленко. Португальцы контролировали мяч, атаковали, но забить смогли только один раз. Криштиану Роналду реализовал пенальти. Это был его семисотый гол в карьере, но праздновать повода не было. Португалия проиграла 1:2 и теоретически может даже не попасть на Чемпионат Европы.

Сборная Сербии, победив Литву со счетом 2-0 отстает от Португалии на одно очко.