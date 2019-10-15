Новые обыски проходят сегодня в штабах Алексея Навального в нескольких регионах России

В Белгороде во время обыска изъяты техника и плакаты, рассказал Эху координатор местного отделения Фонда Борьбы с коррупцией Максим Климов.

Климов добавил, что обыск продолжался несколько часов. Следственный комитет подтвердил, что обыски проводятся в рамках дела об отмывании денег. Между тем, в Фонде борьбы с коррупцией утверждают, что финансирование осуществляется только за счёт частных пожертвований.

Предыдущие обыски в штабах Навального проводились 12 сентября.