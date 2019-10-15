Подозреваемый Лондоном в отравлении Скрипалей обнаружен на фотографиях со свадьбы дочери генерала ГРУ

Речь идет об Анатолии Чепиге, известном как Руслан Боширов.

Снимки, которые нашли журналисты «Радио Свобода» и группа британских расследователей Bellingcat, как утверждается, были сделаны за полгода до отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Согласно публикации, Чепига приехал на бракосочетание дочери генерал-майора Андрея Аверьянова. Он, в свою очередь, является командиром войсковой части 29155, которую газета New York Times называла «секретным подразделением ГРУ» для совершения диверсий в Европе, а издание «Ведомости» — секретным учебным центром. Чепига, по данным расследователей, присутствовал на свадьбе вместе с женой и двумя детьми. Причем указывается, что он не был случайным гостем, поскольку его ребенок участвовал в церемонии. Также отмечается, что согласно фотографии схемы рассадки гостей Чепига указан под именем Алексей, а не Анатолий, несмотря на то, что имена остальных членов его семьи настоящие. Свадьба, утверждают расследователи, состоялась в отеле на берегу Сенежского озера, недалеко от базы российских Сил специальных операций.

Лондон подозревает Россию в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Фигурантами Британия называет Руслана Боширова и Александра Петрова. Мужчины, представившиеся этими именами, в интервью телеканалу RT говорили, что работают в фитнес-индустрии.