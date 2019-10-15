Трехсторонняя контактная группа по Украине обсудит сегодня разведения войск в Донбассе

Встреча пройдет в Минске.

Эта встреча станет первой после того, как Украина и другие члены группы согласились на так называемую формулу Штайнмайера, которая предусматривает особый статус юго-востока Украины и проведение там выборов.

Разведение сил является обязательным условием для проведения саммита в «нормандском формате». Владимир Зеленский две недели назад говорил о достижении договоренности по разведению противников в населенных пунктах Петровское и Золотое. В пятницу представители сепаратистов запустили сигнальную ракету, обозначив готовность начать отвод, но ответных действий от киевских властей не последовало. Украинская сторона обвинила солдат так называемой ЛНР в провокации и обстреле из гранатометов.

Новую дату разведения обсудят на встречи в Минске.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил ранее надежду на достижение договоренности по новому обмену пленными в Минске.