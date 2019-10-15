Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо стали лауреатами Букеровской премии этого года

Этвуд получила награду за продолжение своего романа «Рассказ служанки», а Эваристо – за роман «Девушка, женщина, всё остальное».

Правила премии запрещают делить награду, однако жюри не смогло придти к компромиссу. Обсуждение продолжалось 5 часов. Таким образом, лауреаты поделят премию в 50 тысяч фунтов.