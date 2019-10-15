Сбербанк может возобновить программу рефинансирования уже выданных ипотечных кредитов, рассказал РИА первый зам.пред Банка Александр Ведяхин. Предыдущая программа действовала с июня 2017 по сентябрь 2018 годов. Ею воспользовались почти 700 тысяч заёмщиков.