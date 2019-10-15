В Министерстве юстиции предлагают смягчить наказание коммерсантам за нарушения в сфере общепита

Штраф за вред здоровью граждан может быть снижен с шестисот тысяч до трёхсот тысяч рублей, а срок приостановки деятельности сократить до десяти суток. Эта мера будет применяться только в случаях причинения вреда здоровью, сообщает Интерфакс.