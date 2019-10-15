Следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией в пятнадцати городах, рассказал «Эхо Москвы» директор ФБК Иван Жданов. По его мнению, цель обысков – помешать работе Фонда. Следственные действия могут быть связаны с делом об отмывании средств. 12 сентября в рамках расследования этого дела полиция проводила обыски в штабах Навального в сорока городах.