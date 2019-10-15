США ввели санкции против Турции из-за сирийской операции. Минфин США внёс в санкционный список, в том числе, Министерство обороны и Министерство энергетики Турции. Это означает «заморозку» активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с фигурантами списка.