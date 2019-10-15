Похороны космонавта Алексея Леонова состоятся сегодня

Церемония пройдет на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах

Алексей Леонов отметился в мировой истории дважды. Первый раз произошел в 1965-ом году. Тогда он стал первым человеком, который вышел в открытый космос. В американском агентстве NASA отметили, что в тот день советский астронавт положил начало всей внекорабельной деятельности на земной орбите.

Второй раз произошел через десять лет, когда Алексей Леонов поучаствовал в первом совместном полете космических кораблей СССР и Соединенных Штатов. С тех пор астронавт больше не покидал планету, но эти вылеты сделали его одним из самых известных людей в истории изучения космоса. В честь Леонова названо множество улиц, две школы, аэропорт в городе Кемерово и кратер на обратной стороне Луны.

При этом, его деятельность не ограничивалась космонавтикой. Он также получил признание как художник, а после выхода на пенсию Леонов был советником зампреда совета директоров «Альфа-банка» и членом Высшего совета партии «Единая Россия

Алексею Леонову было 85 лет.