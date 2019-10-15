Руководство Чечни отрицает «чистки» близкого круга главы региона Рамзана Кадырова

«Новая газета» накануне сообщила о содержании в незаконных тюрьмах высокопоставленных чиновников и их родственников.

Публикация о «чистках» является недостоверной – это в интервью агентству Ura.ru утверждает чеченский министр по национальной политике Джамбулат Умаров. Содержащуюся в статье информацию он назвал «фейковой»: по его словам, о масштабной «зачистке» никто не слышал. В то же время пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отказался комментировать публикацию. По данным «Новой газеты», «чистки» начались в конце июля после отставки мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева. Издание утверждает, что бывший градоначальник, руководивший городом 15 лет, в телефонных разговорах с руководителями Чечни нелестно отзывался о Кадырове и его семье и после этого был задержан. Затем, как утверждается, в секретные тюрьмы и полицейские подвалы стали доставлять многих других высокопоставленных чиновников – например, главу МЧС Руслана Яхъева, бывшего вице-премьера Халида Вайханова и ряд других экс-министров. При этом, как пишет газета, задержанных держат под стражей от нескольких дней до нескольких недель и месяцев, у них отбирают имущества, а тех кого отпускают, заставляют вносить многомиллионные пожертвования в Фонд Ахмата Кадырова.

В Кремле публикацию «Новой газеты» пока никак не комментировали.