В штабах Алексея Навального в нескольких российских регионах проходят новые обыск

СК расследует так называемое «дело ФБК» об отмывании денег. Как утверждают сторонники Навального, делом занимаются 112 следователей. В самом ФБК заявляют, что цель обысков – помешать работе Фонда, который живёт исключительно на добровольные пожертвования граждан.