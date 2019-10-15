С будущего года в отделениях Сбербанка начнут продавать кофе

Цена чашки будет очень конкурентоспособной, рассказал РИА первый зам.пред правления Банка Александр Ведяхин. По его словам, сначала кофе появится в отделениях в крупных и средних городах. Если пилотный проект будет успешным, нововведение распространится на все отделения банка.