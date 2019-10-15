Компания «Солофарм» — крупный поставщик физраствора и жизненно важных лекарств может приостановить производство с 1 января 2020 года, когда вступят в силу требования об обязательной маркировке, сообщает РБК. По словам руководителей предприятия, остаётся много не решённых проблем, и главная – не предусмотрено субсидий на покупку оборудования для маркировки. Ранее Российский Союз промышленников и предпринимателей направил письмо премьеру Медведеву, в котором говорится о неготовности к внедрению системы.