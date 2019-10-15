В Грозном называют недостоверной информацию о масштабной зачистке в окружении главы Чечни Рамзана Кадырова

«Никакие фейки мы комментировать не намерены», — сказал изданию URA.Ru Министр по национальной политике Джамбулат Умаров.

Ранее «Новая газета» сообщила, что высокопоставленных чеченских чиновников, а также их родственников и людей из ближайшего окружения незаконно задерживают и отправляют в секретные тюрьмы. По информации газеты, у задержанных отбирают имущество и заставляют заплатить многомиллионные пожертвования в Фонд Ахмата Кадырова. Как утверждает газета, основная причина задержаний – проявление неуважения к семье главы Чечни.