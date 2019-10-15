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08:19, 15 октября 2019

В городе Новомичуринск Рязанской области по кабельному телевидению вместо передачи НТВ показали порнографический фильм

Это произошло вчера около 15 часов, сообщает местное издательство «Пресса». Провайдер заявил, что произошёл технический сбой из-за человеческого фактора.



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