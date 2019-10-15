Полиция возбудила дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении лиц, оказывающих услуги Форекс-дилеров

Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении группы лиц, которые оказывали услуги Форекс-дилеров. Сумма нанесённого ущерба может достигать одного миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, компания с офисом в Москва-сити похищала средства клиентов, которые были уверены, что играют на Форексе. Компания размещала рекламу, в том числе, в федеральных СМИ.