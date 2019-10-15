Отношение Россиян к Украине резко улучшилось после избрания президентом Владимира Зеленского, выяснили Левада Центр и Киевский Международный Институт социологии. В обеих странах большинство респондентов позитивно относятся к соседнему государству. В частности, об этом заявили 56 процентов россиян, сообщает РБК.