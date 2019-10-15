В Москве набирает обороты теннисный Кубок Кремля

Скоро вступят в борьбу и главные фавориты соревнований.

Мужская сетка Кремлимн Кап в нынешнем году могла бы украсить турнир и более высокого статуса. За трофей поспорят сразу два теннисиста из первой десятки мирового рейтинга. Тем более приятно, что оба они – россияне. Карен Хачанов прилетел в Москву в статусе 8-й ракетки мира. Даниил Медведев – и вовсе 4-й. Впрочем, после уверенной победы на Мастерсе в Шанхае Медведеву прочат еще более заоблачные высоты. Оба фоворита начнут выступление ос второго круга. Сегодня же на корты выйдут Андрей Рублев и Евгений Донской.

В женской сетке тоже два игрока из первой десятки. Третья ракетка мира Эллина Свитолина из Украины и бельгийка Кики Бертенс. Российским болельщикам предстоит переживать за Дарью Касаткину и Анастасию Павлюченкову. Обе свои первые матчи на турнире проведут сегодня.

Победитель Кубка Кремля станет известен в воскресенье.