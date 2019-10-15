Букеровскую премию разделили писательницы Маргарет Этвуд и Бернандин Эваристо

Глава жюри Питер Флоренс заявил, что после 10-месячного отбора лучшие романы накануне обсуждали пять часов, но выбрать из них один невозможно. Маргарет Этвуд из Канады награждена за книгу «Заветы» — это продолжение спустя более 30 лет нашумевшей и недавно экранизированной антиутопии «Рассказ служанки». Роман британской писательницы Бернандин Эваристо «Девушка, женщина, все остальное» рассказывает о жизни женщин в семьях выходцев из стран Африки и Карибского бассейна в Великобритании. Лауреатов премии за лучшую книгу на английском языке объявили накануне вечером в Лондоне.