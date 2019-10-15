Букеровскую премию разделили писательницы Маргарет Этвуд и Бернандин Эваристо

Глава жюри Питер Флоренс заявил, что после 10-месячного отбора лучшие романы накануне обсуждали пять часов, но выбрать из них один невозможно. Маргарет Этвуд из Канады награждена за книгу «Заветы» — это продолжение спустя более 30 лет нашумевшей и недавно экранизированной антиутопии «Рассказ служанки». Роман британской писательницы Бернандин Эваристо «Девушка, женщина, все остальное» рассказывает о жизни женщин в семьях выходцев из стран Африки и Карибского бассейна в Великобритании. Лауреатов премии за лучшую книгу на английском языке объявили накануне вечером в Лондоне.
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…