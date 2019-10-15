США ввели санкции против Турции и отправляют делегацию в Анкару

В «черный список» попали министерства обороны и энергетики, руководители этих ведомств, а также глава МВД. Американским компаниям теперь запрещено с ними сотрудничать. Возможные активы в США будут заморожены. Турецким министрам въезд в Соединенные Штаты теперь запрещен. Об этих мерах объявили ночью в американском Минфине. В его заявлении говорится, что военная операция Турции в Сирии против курдов угрожает мирным жителям и подрывает международные усилия по уничтожению террористов.
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