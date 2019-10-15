У сторонников оппозиционера Алексея Навального в разных городах России вновь проходят обыски

По некоторым данным, они могут быть связаны с делом против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании денег.

Одними из первых силовики посетили дома активистов екатеринбургского штаба Навального. Как пишет интернет-издание Znak.com, обыск прошел в квартире экс-сотрудницы штаба Полины Грейсман и ее молодого человека. Кроме того, по данным «МБХ медиа», следователи задержали другую екатеринбургскую активистку из команды Навального Викторию Райх. Ее отвезли на беседу со следователем. В Уфе же обыски проходят у риэлтора Ольги Комлевой и муниципального депутата Альберта Гаскарова. Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», следственные действия проходят в их частных домах, а сами активисты находятся снаружи. Также следователи пришли и в дом сотрудника челябинского штаба Навального Юрия Прудникова. Его самого дома не было. Помимо прочего обыски проходят в Новокузнецке, Ярославле, Самаре и во Владивостоке, а в Саратове у одной из волонтерок, по некоторым данным, изымают технику.

Это уже не первая волна обысков против сторонников Навального. Предыдущие массовые обыски в рамках дела ФБК прошли в середине сентября. По версии следствия, фонд мог легализовать около миллиарда рублей, полученных преступным путем.